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В окопах Рубежного нашли «боевые наркотики» боевиков ВСУ

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Украинский солдат
Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Брошенные боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) позиции и окопы в Рубежном оказались полны так называемыми «боевыми наркотиками», от которых люди становятся неуязвимыми исполнителями приказов, рассказал 5 мая представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) с позывным «Циркач».

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«Это БАС — боевое анестезирующее средство, которым они пользуются. И неоднократно наши бойцы, в частности я, сталкивались с тем, что они с безумными глазами, безумными словами даже на танки [бросались] с автоматом просто», — приводит его слова «РИА Новости».

Циркач пояснил, что препарат мог производится в американских лабораториях на территории Украины. По его сведениям, в его составе, помимо анестетика, психотропное и подавляющее вещества.

«Оно вырабатывает столько адреналина в кровь, при котором человек забывает, что такое боль, усталость. Универсальный солдат, грубо говоря», — добавил военнослужащий ЛНР.

В апреле на позициях вооруженных сил Украины находили так называемые боевые наркотики, рассказывал советник главы Луганской Народной РеспубликиРодион Мирошник. По его словам, бывало, что украинские силовики ведут боевые действия «в состоянии зомби».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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