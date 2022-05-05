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Сенатор США назвал Вашингтон главным дезинформатором в истории

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол 5 мая назвал американское правительство главным распространителем дезинформации в мировой истории.

Такое заявление связано с созданием совета по противодействию дезинформации, о котором объявили в министерстве внутренней безопасности (МВБ) США. По заявлению правительства страны, рабочая группа в составе МВБ должна будет координировать деятельность министерства по борьбе с дезинформацией, защищать свободу слова и другие гражданские права. Однако создание такого совета подверглось критике со стороны некоторых членов Республиканской партии, которые усмотрели в этом возможное средство для установления госцензуры и угрозу свободе слова.

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На слушаниях в сенате Пол раскритиковал присутствовавшего там министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса за то, что тот не смог дать определение понятию «дезинформация».

«Вы понятия не имеете, что такое дезинформация. <...>. Знаете, кто является главным распространителем дезинформации в мировой истории? Правительство США», — отметил законодатель.

Затем Пол привел примеры, которые он считает дезинформацией со стороны правительства США. В их числе было заявление администрации Джорджа Буша об оружии массового уничтожения в Ираке.

«Подумайте обо всех спорах и дебатах, которые были в нашей стране за последние 50 лет. Мы разбирались с ними посредством обсуждения, мы не разбирались с ними за счет того, что правительство выступало арбитром. Мне не нужны ваши защитные механизмы. <...> Вы думаете, что американцы настолько глупы, что нуждаются в том, чтобы вы говорили им, что является правдой?» — обратился сенатор к Майоркасу.

Уже известно, что управление по борьбе с дезинформацией в составе МВБ возглавит Нина Янкович. В американских СМИ новое управление уже назвали «министерством правды».

Ранее, 20 апреля, сообщалось, что американская администрация «визирует» все тексты статей на сайтах CNN и Bloomberg и согласовывает нюансы, связанные с распространением антироссийских фейков. По словам источника в дипломатических кругах, руководство двух компаний «взято за горло Белым домом», а СМИ, которые раньше были ключевыми элементами неолиберальной пропаганды США, полностью срослись с администрацией.

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