Эксперт объяснил схему поставок оружия стран НАТО на Украину

В среду, 4 мая, в Минобороны РФ рассказали об ударах по станциям, через которые украинской группировке войск в Донбассе доставляют вооружения и боеприпасы производства США и европейских стран.

При этом транспорт НАТО на территории Украины на данный момент не используется, рассказал «Известиям» военный эксперт Андрей Фролов.

«Это им и не требуется пока. Еще с советских времен на польской стороне границы находится железнодорожная колея нашего стандарта 1520 мм. Составы могут там загружаться, даже не переставляя тележки с европейской на российскую колею. Украинский локомотив с украинскими вагонами выезжает из Польши уже загруженный. А что касается автотранспорта, думаю, что большей частью используются автомобили гражданского назначения — поди разбери, что там в контейнерах везут. А если не идет речи о крупногабаритных грузах, таких как гаубицы и танки, то грузы могут перевозиться и просто личным автотранспортом, например стрелковое оружие и патроны», — сообщил он.

По мнению эксперта, удары по железнодорожной инфраструктуре могут замедлить процесс поставок вооружения.

«Подстанции выводят из строя, а еще с советских времен украинские железные дороги были сильно электрифицированы. Тепловозов не так много. Кроме того, они требуют топлива, а там уже дефицит с горючим. Это замедлит темпы поставки по крайней мере тяжелого вооружения по железным дорогам», — предположил Андрей Фролов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Не получит гранату: как ВС России срывают поставки вооружения на Украину»