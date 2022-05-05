Курс евро на Московской бирже впервые с февраля 2020 года ниже 70 руб.

Курс евро по итогам торгов на Московской бирже в среду, 4 мая, не смог преодолеть отметку в 70 руб. впервые с 21 февраля 2020 года.

По состоянию на 18:56 4 мая, евро стоил 69,9 руб., доллар США — 66,6 руб. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 4,58 рубля — до 68,09 рубля.

Аналитики отметили, что российская валюта укрепляется, несмотря на сообщения о новых антироссийских санкциях. Также позиции рубля удерживаются за счет превышения предложения валюты над спросом на внутреннем рынке. Влияет на нацвалюту и рост мировых цен на нефть и газ.

Ранее в этот день данные Московской биржи свидетельствовали о падении доллара ниже 68 руб.

Инвестиционный стратег компании «Алор Брокер» Павел Веревкин заявил, что рубль, вероятно, продолжит тенденцию на укрепление в первой половине мая и регулируется данный процесс за счет контроля за движением капитала. Он пояснил, что укрепление рубля связано со структурными изменениями в балансе спроса и предложения.

25 апреля Банк России сообщил, что теперь курс доллара, евро и юаня по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Мосбиржи о средневзвешенном курсе этих валют к российской по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск вместо 16:30 мск.