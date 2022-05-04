Технопарк построят в Приамурье для сферы развития высоких технологий

В Амурской области будут активно развивать информационные, агро- и биомедицинские технологии. Для этого в регионе создадут технопарк, в котором особое внимание будет уделяться поддержке местного высокотехнологичного производства.

Кроме того, по словам зампреда регионального правительства Павла Пузанова, которые приводит ИА PriamurMedia, не исключается возможность увеличения сроков предоставления налоговых льгот для IT-отрасли.

На базе технопарка планируется в том числе организовать центр поддержки производителей инновационной продукции. С учетом специфики Приамурья актуально создание и развитие предприятий, ведущих разработки в сферах информационных технологий и искусственного интеллекта, агротехнологий, биомедицинских технологий, космической отрасли и газохимии, считают в правительстве.

Агентство напоминает, что уже сейчас в Амурской области технологическими проектами и инновационной деятельностью занимаются представители научного сообщества при вузах. Некоторые субъекты малого и среднего бизнеса также ведут собственные разработки.

4 мая сообщалось о запуске правительством РФ программы льготной ипотеки под 5% для IT-специалистов. Кредит на покупку квартиры по выгодной ставке до 5% годовых смогут оформить сотрудники аккредитованных компаний в сфере информационных технологий.