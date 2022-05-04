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Раввин Лазар предложил главе МИДа Лаврову извиниться за слова о евреях-антисемитах

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Главе МИД РФ Сергею Лаврову, который предположил, что у лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера могли быть еврейские корни, стоит признать свои слова ошибочными. Об этом 3 мая заявил главный раввин России Берл Лазар.

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«Я не считаю, что имею право давать советы главе российской дипломатии, но было бы неплохо, если бы он извинился перед евреями и просто признал, что он совершил ошибку. Думаю, тогда можно было бы считать инцидент исчерпанным и перевернуть страницу», — цитирует его Jewish Telegraphic Agency.

Лавров 1 мая напомнил о высказывании украинского лидера Владимира Зеленского о том, что нацификации на Украине быть не может, так как он еврей. На это Лавров отметил, что «это абсолютно ничего не значит». Кроме того, в интервью глава МИД РФ коснулся темы национальности Адольфа Гитлера.

На следующий день МИД Израиля вызвал российского посла Анатолия Викторова для разъяснений после слов Лаврова. Уточнялось, что Викторов встретится с заместителем гендиректора МИД Израиля.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид, в свою очередь, заявил, что хочет получить извинения от российской стороны за высказывание Лаврова. При этом отметил, что Израиль прилагает все усилия, чтобы поддерживать хорошие отношения с Россией.

В то же время Зеленский назвал заявление Лаврова «антисемитским выпадом». Он поинтересовался будущим отношений России и Израиля, в частности тем, останется ли израильский посол в Москве.

3 мая в МИД РФ сообщили, что «обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля Яира Лапида, во многом объясняющие курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве». Там напомнили, что история, к сожалению, знает трагические примеры сотрудничества евреев с нацистами.

Отец Адольфа Гитлера Алоис родился вне брака и до 1876 года носил фамилию своей матери Шикльгрубер. Через пять лет после рождения ребенка его мать вышла замуж за мельника Иоганна Георга Гитлера. В 1876 году три свидетеля заявили, что умерший в 1857 году Гитлер был отцом Алоиса, что позволило последнему сменить фамилию.

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