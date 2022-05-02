Глава МИД Израиля потребовал от России извинений за высказывание Лаврова

Глава израильского МИДа Яир Лапид 2 мая заявил, что хочет получить извинения от российской стороны за высказывание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Днем ранее Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset упомянул, что захваченные в плен боевики националистических группировок «Азов» и «Айдар» носят «символ и татуировки свастики, нацистских батальонов». Кроме того, он напомнил о высказывании президента Украины Владимира Зеленского о том, что нацификации на Украине быть не может, так как он еврей. На это Лавров отметил, что «это абсолютно ничего не значит». Кроме того, в интервью Лавров коснулся темы национальности Адольфа Гитлера.

Лапид интервью Лаврова назвал «скандальным высказыванием». При этом отметил, что Израиль прилагает все усилия, чтобы поддерживать хорошие отношения с Россией, однако, по его мнению, российское правительство должно извиниться. Слова Лапида приведены в его официальных аккаунтах в соцсетях.

Ранее 2 мая день МИД Израиля вызвал российского посла Анатолия Викторова для разъяснений после интервью министра иностранных дел РФ. Уточняется, что Викторов встретится с заместителем гендиректора МИД Израиля.

1 мая военный обозреватель Виктор Литовкин предположил, что страны НАТО заинтересованы ситуацией на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, потому что не хотят, чтобы мир узнал, как их инструкторы учили украинских военных убивать жителей Донбасса.

В тот же день президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что Россия при проведении спецоперации по защите Донбасса борется против нацистов, которые при поддержке европейских стран и США захватили власть в Киеве и убивали граждан страны.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

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