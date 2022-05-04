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Сбербанк снизил ставку по ипотеке при регистрации сделки онлайн

Сбербанк снизил ставку по льготной ипотеке до 8,7% при электронной регистрации сделки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Сбербанк снизил ставку по льготной ипотеке по программе «Господдержка» с 9% до 8,7% при электронной регистрации сделки. Об этом сообщили в среду, 4 мая, в пресс-службе кредитной организации.

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«С 4 мая Сбербанк установил ставку по программе «Господдержка» на уровне от 8,7% годовых при электронной регистрации сделки», — говорится в сообщении.

В Сбербанке рассказали, что если ипотечная заявка одобрена, но кредитный договор еще не заключен, то сделка будет переведена на новые условия автоматически.

Взять ипотечный кредит по программе «Господдержка» можно на покупку квартиры в новостройке, на строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита — 12 миллионов рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 6 миллионов рублей в других регионах страны. Максимальный срок выплаты кредита — 30 лет.

1 мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 9% и продлении этой программы до конца года. Как ожидают в кабмине, эта мера позволит повысить доступность жилья для российских семей и поддержать строительную отрасль.

При этом граждане России получили возможность объединить льготную ипотеку на новостройки под 9% с рыночной или другой субсидированной, таким образом увеличив максимальную сумму кредита до 15–30 млн рублей в зависимости от региона.

Снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9% годовых президент РФ Владимир Путин предложил 25 апреля. Также глава государства заявил, что действие льготной ипотеки необходимо продлить до конца года. Как отметил президент, текущая ситуация в экономике позволяет сделать такой шаг.

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