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В Госдуме прокомментировали запрет на въезд в РФ премьер-министру Японии

Депутат Госдумы Чепа: России и Японии придется выстраивать новые отношения, прежних не будет
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Кисида
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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в среду, 4 мая, в беседе с «Известиями» прокомментировал запрет МИДа РФ на въезд в страну премьер-министру Японии Фумио Кисиде и главе японского внешнеполитического ведомства Ёсимасе Хаяси.

По словам депутата, в последнее время Япония предприняла ряд недружественных шагов против России, а данное действие российского МИДа стоит расценивать как предупреждение Токио.

«Это ответные шаги на ответные действия, направленные против нашей страны. Как это скажется на дальнейших отношениях, надо будет выстраивать абсолютно новые отношения, прежних уже не будет», — подчеркнул Чепа.

О соответствующих мерах МИД РФ заявил ранее в этот день. Как отмечалось, принятые меры были введены также в качестве ответа на введение Японией персональных санкций против российских граждан в том числе. Запрет на въезд в Россию для всех попавших в черный список является бессрочным.

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При этом 19 апреля сообщалось, что в Японии опасаются негативного влияния антироссийских санкций и ситуации на Украине на японскую экономику. По словам министра экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда, в ближайшее время правительство сформирует группу экспертов в области использования возобновляемых источников энергии, в частности солнечных панелей.

12 апреля власти Японии утвердили дополнительные санкции против 398 человек и 28 организаций из России. Кроме того, Япония утвердила заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая.

5 апреля Япония запретила экспорт в Российскую Федерацию предметов роскоши, в том числе автомобилей премиум-класса, ювелирных изделий и драгоценных камней. Под запретом вывоза также оказываются ликеры, табачные изделия, парфюмерия, косметика, изделия из кожи, мех, стеклянная посуда, ноутбуки, часы и др.

Новые санкции в отношении России зарубежные страны вводят на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. За несколько дней до этого ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР.

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