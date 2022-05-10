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Психолог рассказала о моральной подготовке к работе после майских праздников

Психолог Головкина призвала работников дать себе время на раскачку после майских праздников
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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Перестроиться на рабочий режим после продолжительного отдыха крайне непросто. О том, как морально подготовиться к выходу на работу после майских праздников, «Известиям» рассказала психолог-консультант Александра Головкина.

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По словам специалиста, в первую очередь необходимо подготовиться к первому рабочему дню. Так, Головкина советует накануне подготовить все необходимое — комфортную одежду и еду на ланч. Кроме того, следует распланировать свое утро, наполнив его приятными мелочами.

«Проснитесь пораньше, чтобы успеть насладиться своим завтраком и чашечкой чая или кофе, настроиться на день и спокойно собраться. Настрой — это то, что зависит от нас. И мы сами можем помочь себе наполнить наше утро приятными мелочами. А что это будут за мелочи, решать вам. Для кого-то это холодный душ или утренняя зарядка, а может, просто посидеть в тишине наедине со своими мыслями или все вместе. Только вы знаете, что вам по душе и что вас заряжает», — отметила Головкина.

Говоря о подготовке к рабочему процессу, эксперт призвала не ожидать от себя слишком многого.

«Мы не машины, чтобы выдавать идеальный результат постоянно. Не ругайте себя и не прессуйте, это очень важно. Чем больше вы будете давить на себя, тем меньше мотивации у вас останется, работать станет тяжелее, настроение будет испорченное», — предостерегла психолог.

Она также посоветовала распределить задачи по приоритетности и начинать работу с более простых заданий, не требующих больших временных затрат. После их выполнения человек почувствует удовлетворение и сможет быстро вернуться в рабочий режим.

Кроме того, специалист подчеркнула важность полноценного отдыха и тщательного отслеживания своего состояния. В случае перенапряжения поможет прогулка — даже 5–10 минут ходьбы дают умственную и физическую разрядку, а также повышают творческий потенциал.

«Альберт Эйнштейн говорил, что, когда у него не ладилось с работой, он сразу отправлялся на прогулку и по возращении ощущал прилив сил, ясность ума и мотивацию. Главное — прислушивайтесь к себе и не думайте, что если всё валится из рук и настроение уже никакое, то нужно просто еще поднажать. Нет, так вы только сильнее себя загоните, а продуктивность будет падать», — указала Головкина.

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При этом она отметила, что отсутствие рабочего настроя и грусть после праздников являются абсолютно нормальным явлением. Чтобы избавиться от тяжелых эмоций, психолог посоветовала пообщаться с близкими и не держать все в себе.

«Когда вы делитесь с другим человеком своими чувствами, это гарантированно облегчает ваше состояние, укрепляет вашу связь и создает ощущение общности. Вы не одни!» — подчеркнула специалист.

Подводя итог, Головкина вновь призвала внимательно относиться к своему состоянию и изучать свои желания.

«Исследуйте! Что дает вам энергию, а что забирает? Чем бы сегодня вы хотели себя порадовать, с каким чувством лечь спать и проснуться? Только вы знаете ответы. Только вы знаете, что лучше для вас, и в ваших силах выбрать это лучшее», — резюмировала психолог.

Ранее, 3 мая, проректор по учебной работе «Университета 2035» Олег Сулименко порекомендовал при подготовке к работе после праздников уделить внимание рабочему месту: разобрать документы, прибраться в ящиках стола, а также почистить файлы на компьютере. Кроме того, для настроя на рабочий лад следует найти мотивацию — например, подумать о новостях, которые можно рассказать коллегам при встрече.

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