Эксперт дал советы по возвращению в рабочий ритм после праздников

Проректор по учебной работе «Университета 2035» Олег Сулименко 3 мая в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, как правильно настроиться на рабочий лад после праздников.

«Во-первых, найдите мотивацию. Подумайте о том, что при встрече вы расскажете коллегам, какими новостями поделитесь. Может быть, во время отдыха к вам пришла интересная идея по развитию вашего проекта. Заранее приготовьте одежду, в которой пойдете в офис, документы, которые вам потребуются, заведите будильник и ложитесь отдыхать пораньше, чтобы выспаться», — посоветовал эксперт.

Сулименко также порекомендовал уделить внимание подготовке рабочего места: разобрать документы, прибраться в ящиках стола, а также почистить файлы на компьютере.

При этом специалист предостерег от стремления решить в первый рабочий день большое количество задач, а также планировать новые. В первую очередь следует закончить те дела, которые остались незавершенными до праздников, а затем постепенно приступать к новым.

«Иначе после первого рабочего дня вам может хотеться уйти уже в отпуск», — отметил Сулименко.

1 мая «Известия» изучили результаты опроса Ozon Travel и выяснили, что каждый второй россиянин спланировал выезд на отдых во время майских праздников. Так, самыми популярными городами для внутреннего туризма стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Минеральные Воды. Четверть опрошенных планирует провести праздники на даче. При этом в прошлом году путешественников среди россиян в мае было меньше — тогда выезд на отдых планировали только 18% опрошенных.