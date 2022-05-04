Шесть человек погибли и четверо пострадали в ДТП в Ростовской области

Шесть человек, трое из которых — дети, погибли в ДТП в Красносулинском районе Ростовской области ночью среды, 4 мая.

«Автомобиль ВАЗ-2112 и минивэн Mercedes Benz Viano столкнулись в Красносулинском районе Ростовской области, погибли шестеро и пострадали четыре человека», — сообщила пресс-служба отдела УГИБДД России по региону.

В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, водитель ВАЗ-2112 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с минивеном.

В результате столкновения погибли водитель и пятеро пассажиров автомобиля ВАЗ. В минивене — четверо пострадавших. Обстоятельства аварии выясняются.

Вечером 2 мая ДТП с участием восьми автомобилей произошло на пересечении Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) с Волоколамским шоссе. Из-за аварии три человека пострадали, в том числе две женщины и девочка 11 лет.