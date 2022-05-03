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ДТП с участием восьми автомобилей произошло на ЦКАД

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ДПС
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ДТП с участием восьми автомобилей произошло на пересечении Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) с Волоколамским шоссе. Об этом во вторник, 3 мая, сообщил источник «Известий».

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«На пересечении ЦКАД с Волоколамским шоссе произошло ДТП с участием восьми автомобилей», — отметил собеседник.

Он уточнил: в результате происшествия, которое произошло вечером 2 мая, три человека пострадали, в том числе две женщины и девочка 11 лет. Они госпитализированы в травматологическое отделение подмосковной больницы. Источник добавил, что ребенок получил ушибы, одна из женщин — травмы головы и переломы.

Причины массовой автоаварии выясняются.

В конце марта ЦКАД пришлось перекрыть из-за ДТП с участием грузовика и восьми легковых автомобилей. Авария произошла днем, в 13:10 мск, на 307-м км внешней стороны трассы.

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