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Российским нефтяникам предложили дать новые льготы

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Добыча нефти
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В Госдуме предложили предоставить российским нефтяникам дополнительные налоговые льготы в качестве поддержки на фоне санкционного давления. Об этом сказано в проекте протокола комитета ГД по энергетике от 19 апреля (есть у «Известий»).

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В парламенте хотят пересмотреть значения удельных расходов с 7 140 рублей до 8 600 рублей с 2022 года для расчета налога на добавленный доход (НДД), изменить формулу расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с учетом роста стоимости фрахта, а также ввести мораторий на три года на разработку норм, предусматривающих дополнительную финансовую нагрузку на ТЭК.

Для поддержки нефтяников Минэнерго ранее уже разработало ряд льгот, в том числе отсрочило необходимую модернизацию НПЗ, но этих мер может оказаться недостаточно для обеспечения модернизации. В Торгово-промышленной палате предложенные Госдумой меры одобрили. В Минфине подсчитали, что предлагаемая корректировка НДПИ может стоить бюджету от 800 млрд до 1 трлн рублей.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Добычное дело: российским нефтяникам предложили дать новые льготы»

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