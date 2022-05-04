Эксперты оценили шансы на проведение платежа России по внешнему долгу

Вряд ли западные регуляторы откажут в проведении платежей по российскому внешнему долгу, считает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. По его словам, за рубежом добились своей цели, вынудив Россию осуществить платежи из незамороженной части ЗВР. Иностранцы рассчитывают, что в долгосрочной перспективе инвестировать в РФ может быть выгодно, поэтому нет необходимости доводить страну до дефолта, даже до технического, уверен эксперт.

29 апреля Минфин сообщил, что всё же довел до платежного агента необходимые выплаты в валюте на сумму $650 млн. Таким образом, был начислен купонный доход и полностью погашен номинал по внешним облигациям «Россия-2022», а также произведена выплата купона по облигациям со сроком погашения в 2042 году («Россия-2042»). Агентом выступил лондонский Citibank, уточнили в ведомстве.

Вопрос заключается в том, пройдет ли платеж, направленный российским ведомством. 30 апреля агентство Bloomberg сообщило, что Минфин РФ использовал внутренние долларовые резервы, чтобы произвести выплаты по двум выпускам еврооблигаций. По словам источника издания, деньги сначала получил банк-корреспондент Bank of New York Mellon Corp. Он дождался разрешения от регулятора и переслал деньги Citibank. Тот, в свою очередь, должен передать деньги дальше клиринговым агентам, которые распределят средства по счетам инвесторов.

Однако Citibank вряд ли проведет платеж, пока не получит одобрение от финансовых регуляторов США и Великобритании, утверждает Bloomberg. При этом собеседник агентства в Минфине США отметил, что Вашингтон позволит провести перевод. 3 мая Bloomberg сообщило, что деньги успели получить не все клиринговые палаты, хотя как минимум один из них подтвердил получение средств.

Впрочем, с учетом санкций внешние рынки заимствований для РФ и российских компаний закрыты, поэтому технический дефолт сейчас не окажет никакого влияния на экономику страны, отметил главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин. В связи с этим нежелание принимать платежи будет проблемой кредиторов, которые не смогут получить средства, указал он.

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«Доллар не пахнет: дойдет ли платеж по еврооблигациям РФ до держателей на Западе»