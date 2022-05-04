Число погибших в ДТП с бензовозом на Украине достигло 27 человек

В результате столкновения пассажирского автобуса и бензовоза в Ровненской области на трассе Киев–Чоп возле села Ситное Дубенского района погибли 27 человек, о чем стало известно во вторник, 3 мая.

«При ДТП в Ровенской области, где столкнулись микроавтобус, бензовоз и пассажирский автобус, найдено 27 останков погибших. Из 38 пассажиров автобуса уцелели лишь 12 человек», — сообщает советник главы МВД Антон Геращенко.

Водитель бензовоза выжил, но находится в тяжелом состоянии. Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito, который, по предварительной версии, стал виновником одного из самых крупных ДТП на дорогах Украины за последнее десятилетие, погиб, сообщил Telegram-канал издания «Страна.ua».

Как рассказали ранее в госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям, ДТП произошло вечером в районе 20 часов с последующим возгоранием. В 20:13 пожар локализовали, в 20:35 ликвидировали.