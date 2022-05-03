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В ДТП с автобусом и бензовозом на западе Украины погибли 16 человек

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ДТП с участием автобуса, легкового автомобиля и бензовоза, в котором, по предварительным данным, погибли 16 человек, произошло под украинским городом Ровно. Видео с последствиями аварии во вторник, 3 мая, опубликовал Telegram-канал «Политика страны».

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Как отмечается, еще шесть человек пострадали в результате происшествия.

От столкновения машины загорелись. Авария произошла на автодороге «Киев — Чоп», неподалеку от села Сытное Дубенского района Ровенской области. Сейчас на месте работает Нацполиция Украины. Движение на этом участке дороги перекрыто.

28 апреля в поселке Двуреченске Свердловской области при столкновении легкового автомобиля и грузовика пострадали четыре человека, в том числе ребенок.

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