Диетолог рассказала о полезных свойствах зеленого лука

Врач-диетолог Наталия Герасимова рассказала «Известиям» о полезных свойствах зеленого лука, который содержит большое количество необходимых организму витаминов.

Так, перья зеленого лука богаты такими веществами, как калий, кальций, цинк, а также витаминами группы А, В, С. Витамин А улучшает зрение, а цинк делает из овоща природный антибиотик.

«Витамин С повышает иммунитет, поэтому зеленый лук особенно эффективен при сезонных простудах, гриппе, авитаминозе. Кроме того, он обеззараживает ротовую полость и снижает риск кариеса и стоматита», — отметила специалист.

Вместе с тем она порекомендовала употреблять зеленый лук очень осторожно, особенно людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Кроме того, лук раздражает дыхательные органы, поэтому людям с астмой также следует осторожно подходить к употреблению данного продукта.

24 апреля нутрициолог Ната Гончар предупредила, что не все ранние фрукты и овощи весной, появляющиеся на прилавках магазинов, будут полезны для здоровья человека. По ее словам, это связано с тем, что зачастую производители ускоряют процесс созревания сезонных плодов с помощью нитратов. Эксперт отметила, что отличной альтернативой свежим фруктам весной станут замороженные ягоды: облепиха, смородина, малина.