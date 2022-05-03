ВКС РФ сбили украинскую ракету «Точка-У» и вывели из строя РЛС США

Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) сбили украинскую кассетную ракету «Точка-У» посредством авиационных ракет и вывели из строя радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы американского производства. Об этом во вторник, 3 мая, заявил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Красный Лиман, Краматорск и Камышеваха уничтожены четыре радиолокационные станции обнаружения воздушных целей, шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США», — рассказал он на брифинге ведомства.

Конашенков уточнил, что в районах населенных пунктов Николаевка, Волчеяровка и Лисичанск уничтожены три украинских радиолокационных станции подсвета и наведения зенитных ракетных комплексов С-300, тактический ракетный комплекс «Точка-У», зенитный ракетный комплекс «ОСА-АКМ» и три установки реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщало об уничтожении авиацией 39 военных объектов Украины. Удары были нанесены по двум пунктам управления и 36 районам сосредоточения живой силы и военной техники.

Кроме того, Вооруженные силы России нанесли удар по логистическому центру на военном аэродроме Одессы, через который осуществлялась доставка иностранного вооружения. Он уточнил, что удар был нанесен «Ониксами».

Представитель Минобороны заявил: в ходе спецоперации по защите Донбасса уничтожили 146 самолетов, 112 вертолетов и 697 беспилотников Вооруженных сил Украины.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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