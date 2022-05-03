Альпинисты спасли в Тыве двоих провалившихся в горную расщелину туристов

Два человека во время туристического похода провалились в расщелину в горах республики Тыва, их спасли. Об этом во вторник, 3 мая, сообщает пресс-служба МЧС России.

Инцидент произошел в Бай-Тайгинском районе.

«Самостоятельно выбраться из снежного плена пострадавшие не смогли. Им на помощь вылетел вертолет МИ-8 со спасателями и медиками на борту. Также на помощь выдвинулись опытные альпинисты из другой тургруппы, находившейся поблизости. Альпинисты вызволили пострадавших», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В составе туристической группы путешествовали 17 школьников в сопровождении троих взрослых. При спуске с горы в расщелину упали помощник руководителя группы и школьник 14 лет.

Пострадавшим оказали первую врачебную помощь уже в вертолете, на котором их транспортировали в столицу республики. В Кызыле их госпитализировали.

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