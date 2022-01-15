В горах Сочи погиб инструктор по сноуборду

На одном из горнолыжных курортов Сочи в субботу, 15 января, погиб инструктор по сноуборду из Воронежа. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Сочи», со ссылкой на очевидцев трагедии.

По их словам, во время катания мужчина упал в сугроб вниз головой и его засыпало снегом. Свидетели происшествия откопали его и попытались оказать первую помощь, но безрезультатно.

По информации «Известий», также была вызвана экстренная служба. Спасатели проводили реанимационные действия, но это не помогло. В итоге сноубордист задохнулся.

Погибший инструктор Сергей Д. в этот день катался как фрирайдер на неофициальной трассе, совершая свободный спуск перед зрителями.

В настоящее время друг Сергея ведет сбор средств на трансфер тела до Воронежа и помощь семье погибшего.

Ранее, 27 марта, в районе горы Айкуайвенчорр в Мурманской области пропал лыжник. В тот же день спасателям удалось обнаружить его тело. Погибшим оказался сноубордист Герман Вебер, который в составе группы из трех человек катался на необорудованном склоне.