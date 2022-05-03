Брат погибшего при пожаре в Мытищах рассказал о происшествии

«Известия» во вторник, 3 мая, поговорили с мужчиной по имени Ибрагим — братом погибшего при пожаре в девятиэтажном доме в подмосковных Мытищах.

Как сообщил ранее в этот день губернатор региона Андрей Воробьев, загорелся девятиэтажный дом, в результате пожара погибли три человека, еще 15 отравились угарным газом. Он поручил блоку здравоохранения проконтролировать оказание медпомощи жильцам дома, которых эвакуировали.

Позднее в МЧС России заявили, что открытое горение удалось ликвидировать.

В главном управлении Следственного комитета по Московской области заявили о возбуждении уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности. По данным СК, в одной из квартир произошло возгорание. Из окна квартиры хозяин позвал на помощь, двое мужчин откликнулись. В результате все трое скончались — хозяин сгоревшей квартиры выпрыгнул из окна и умер в больнице от полученных травм, двое других мужчин, спешивших на помощь, задохнулись в лифте.

По словам Ибрагима, электричество в доме отключили как раз после того, как двое мужчин, в том числе его брат, зашли в лифт — они попали в ловушку и задохнулись там. У брата Ибрагима остались двое сыновей и дочка.

«Трое детей есть у него — сын, еще сын маленький и дочка. Работал здесь [рядом с домом] в частной фирме, квартиру вот снял», — рассказал Ибрагим.

Другая родственница погибшего также рассказала о трагедии. По ее словам, мужчины не знали, что нельзя пользоваться лифтом во время пожара.

По словам местной жительницы по имени Татьяна, о пожаре по телефону ей сообщил муж.

«Он говорит: мы выломали двери соседу, там пламя, всё горит, мы выйти не можем. Но приехали пожарные и вывели их всех. Показалось, что замкнула проводка у соседа. Непьющий, некурящий, всегда здоровается — положительный только», — сообщила женщина.