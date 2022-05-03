После пожара в Мытищах возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности после гибели трех человек в результате пожара в Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления ведомства Московской области.

По данным СК, в одной из квартир, где находился мужчина, произошло возгорание. Из окна квартиры он позвал на помощь, двое мужчин откликнулись. В результате все трое скончались.

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты, которые устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Как сообщил ранее в этот день губернатор региона Андрей Воробьев, загорелся девятиэтажный дом, в результате пожара погибли три человека, еще 15 отравились угарным газом. Он поручил блоку здравоохранения проконтролировать оказание медпомощи жильцам дома, которых эвакуировали.

Позднее в МЧС России заявили, что открытое горение удалось ликвидировать.