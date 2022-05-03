Три человека погибли при пожаре в подмосковных Мытищах

Три человека погибли, 15 отравились угарным газом при пожаре в подмосковных Мытищах. Об этом во вторник, 3 мая, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Большой пожар в Мытищах, загорелся девятиэтажный дом. Сейчас идет локализация пожара, на месте работают специальные службы. К сожалению, есть погибшие и раненые — в том числе с тяжелыми травмами», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Отмечается, что он поручил блоку здравоохранения проконтролировать оказание медпомощи жильцам дома.

«Людей пришлось эвакуировать — задача главы сейчас разместить их с комфортом, накормить, оказать психологическую поддержку и помочь с документами, если это необходимо», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день пожар произошел в складском помещении в Московской области. В результате склад полностью выгорел, за исключением части металлического каркаса ангара. Огнем было охвачено более 33 тыс. кв. м. О причинах возгорания не сообщалось.