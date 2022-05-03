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Тушенку «с мощами Моторолы» нашли на позициях ВСУ в ДНР

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Консервы с надписями «сепар донецкий, томленный», «с мощами Моторолы» и другими были найдены на позициях ликвидированных бойцов Вооруженных сил Украины в Новоселовке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом во вторник, 3 мая, сообщил корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин.

«Мы находимся в селе Новоселовка, которое частично заняли наступающие части Народной милиции ДНР, и из этого здания школы выбили взвод каннибалов», — рассказал журналист журналист.

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Надпись на одной из найденных банок гласит: «с мощами Моторолы», «не содержит издержек скреп», на ней же — фотография Героя ДНР Арсена Павлова (позывной Моторола). Дата «изготовления» тушенки — 6 октября 1942 года.

Арсен Павлов — командир противотанкового специального подразделения «Спарта» Донецкой Народной Республики. Полковник вооруженных сил ДНР. Герой ДНР.

Павлов погиб 16 октября 2016 года. Взрывное устройство сработало в лифте его дома в центре Донецка. Власти ДНР квалифицировали этот случай как теракт, организованный украинскими спецслужбами. Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко по подозрению в организации убийства Моторолы.

24 февраля президент России Владимир Путин в своем специальном телеобращении заявил, что в Донбассе будет проведена специальная операция с целью защиты мирного населения.

21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. Также президент РФ и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Документы на следующий день ратифицировали как сами республики, так и российская Госдума.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву.

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