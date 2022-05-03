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Стало известно о состоянии выпавших из окна шестого этажа в Подмосковье детей

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Дети, выпавшие из окна шестого этажа многоквартирного дома в подмосковном Ногинске, находятся в больнице. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести. Об этом 3 мая сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Один из них упал на клумбу, второго, младшего, заметили и успели поймать прохожие. Сейчас братья в больнице, врачи говорят, что они в состоянии средней тяжести», — приводит слова Мишоновой ее пресс-служба.

По данным уполномоченного, инцидент произошел в тот момент, когда отец вышел в магазин, а мать была на работе.

«Семья самая обыкновенная, полная, в поле зрения органов системы профилактики не попадала. <…> Со слов папы, перед уходом в магазин он закрыл все окна, малыши открыли окно сами. Видимо, ждали папу. Запоров на окнах не было», — сказала Мишонова.

Инцидент произошел накануне вечером. Из окна выпали братья в возрасте двух и трех лет. Тогда сообщалось, что у детей диагностировали ушибы. Помимо этого, у младшего подозревают сотрясение мозга.

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