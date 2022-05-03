Медведев усомнился в стремлении Зеленского к мирному договору с РФ

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужен мирный договор с Россией. Такого мнения придерживается зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Не нужен Зеленскому никакой мирный договор. Для него мир — это конец», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

По мнению зампреда Совбеза, мирное урегулирование грозит украинскому лидеру недовольством как со стороны нацистов, так и со стороны конкурентов на президентское кресло.

«Поэтому Зеленский и дальше будет клянчить деньги и оружие у Запада, доказывая, что он в игре», — добавил Медведев.

Накануне в Госдуме назвали военными преступниками лидеров стран, решивших поставлять оружие на Украину.

24 февраля Россия начала специальную операцию для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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