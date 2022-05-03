Прямой эфир
Экономика
Боррель анонсировал отключение российских банков от SWIFT
Общество
СК возбудил уголовные дела в отношении участвующих в боевых действиях наемников
Мир
Парламент Эстонии рассмотрит предложение правительству о договорах по границам с РФ
Мир
Болгарские промышленники будут протестовать против повышения цен на газ
Общество
Москвичам пообещали облачную погоду и дожди 3 мая
Мир
Папа римский заявил о желании встретиться с Путиным и обсудить Украину
Мир
Полиция задержала 70 активистов на протестах в Ереване
Мир
Псаки заявила о рассмотрении возможности ускорения производства Javelin и Stinger
Армия
ВС РФ ударили по логистическому центру на военном аэродроме Одессы
Мир
Два мирных жителя погибли в ЛНР в результате обстрела ВСУ
Мир
Пентагон рассказал о почти 200 обученных представителях ВСУ
Сюжет:

Медведев усомнился в стремлении Зеленского к мирному договору с РФ

Медведев: Зеленскому не нужен мирный договор
0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужен мирный договор с Россией. Такого мнения придерживается зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Освобождение: люди рассказывают родным о том, что живы
Как помогают найти пропавших на Украине родных — в спецпроекте «Известий»

«Не нужен Зеленскому никакой мирный договор. Для него мир — это конец», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

По мнению зампреда Совбеза, мирное урегулирование грозит украинскому лидеру недовольством как со стороны нацистов, так и со стороны конкурентов на президентское кресло.

«Поэтому Зеленский и дальше будет клянчить деньги и оружие у Запада, доказывая, что он в игре», — добавил Медведев.

Накануне в Госдуме назвали военными преступниками лидеров стран, решивших поставлять оружие на Украину.

24 февраля Россия начала специальную операцию для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022