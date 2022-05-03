МО РФ показало кадры удара Су-24м по замаскированным позициям ВСУ

Минобороны РФ 3 мая показало кадры объективного контроля нанесения авиационного удара экипажем самолета Су-24м по замаскированным укрепленным позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Уточняется, что бомбометание по сооружениям противника выполнялось со свободного маневра с предельно малой высоты.

«Для разрушения укрепленных объектов ВСУ авиационные бомбы применялись на фугасное действие, что позволило достичь наибольшей эффективности. После выполнения бомбометания экипаж выполнил противоракетный маневр с отстрелом тепловых ловушек», — добавили в ведомстве.

Ранее в этот день Минобороны РФ опубликовало кадры применения зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300В на Украине. Как пояснил начальник станции Артур, комплекс осуществляет контроль воздушной обстановки в радиусе нескольких сотен километров и обеспечивает информацией ЗРК ПВО.

1 мая ведомство рассказало о пуске высокоточной ракеты «Оникс» по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Расчет берегового ракетного комплекса «Бастион» с побережья Черного моря выполнил пуск высокоточной ракеты «Оникс» по назначенной наземной цели.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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