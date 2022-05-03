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Фельдшер рассказала об ошибках при оказании первой помощи при ожоге

Фельдшер Синицина перечислила распространенные ошибки при оказании первой помощи при ожоге
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Фельдшер скорой помощи Екатерина Синицина рассказала о главных ошибках при оказании первой помощи при ожоге.

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«Никакими жиросодержащими продуктами — маслом, сметаной, кефиром и тому подобное мазать свежий ожог нельзя. Тоже самое касается всеми любимого Пантенола. Это не средство первой помощи — это средство, способствующее регенерации (а процессы регенерации начинаются через несколько дней)», — написала она в своем Telegram-канале 2 мая.

Синицина также пояснила, что ожог нельзя обрабатывать йодом, зеленкой и другими спиртосодержащими антисептиками.

По словам фельдшера, необходимо подставить место ожога под струю прохладной воды и охлаждать в течение 15-20 минут, затем наложить специальную гидрогелевую повязку.

В ноябре прошлого года врач хирург Галина Декаспер заявила, при термическом ожоге горячими жидкостями необходимо окунуть конечность под холодную воду, если не поврежден кожный покров. Если поврежден, то наложить стерильную повязку с фурацилином и ехать за медицинской помощью.

Она отметила, что заниматься самолечением в данном случае опасно, в том числе не стоит накладывать масляные средства на свежий ожог.

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