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Хирург рассказала о первой помощи при ожогах

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Существуют разные виды ожогов, каждый из них следует лечить своим способом. Об этом в понедельник, 8 ноября, заявила врач хирург Галина Декаспер.

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«При термическом ожоге горячими жидкостями первая помощь самому себе — это окунуть конечность под холодную воду, если не поврежден кожный покров. Если поврежден, то наложить стерильную повязку с фурацилином, не прокалывая пузыри, и ехать за медицинской помощью», — рассказала она Пятому каналу.

Она отметила, что заниматься самолечением в данном случае опасно, в том числе не стоит накладывать масляные средства на свежий ожог.

При получении химического ожога важно понять, что именно стало катализатором: кислота или щелочь.

«Если это щелочь, то поможет слабая кислота — например, слабый раствор уксусной кислоты, ни в коем случае не концентрированной. При ожоге кислотой для начала стоит промыть место ожога и приготовить слабый раствор соды, который поможет нейтрализовать и смыть химический агент, попавший на кожу», — объяснила Декаспер.

После этих манипуляций врач посоветовала наложить септическую повязку с фурацилином и обратиться за медицинской помощью.

При химическом ожоге роговицы глаза хирург порекомендовала промыть глаз прохладной или теплой кипяченой водой.

«Опустить глаз фактически в воду и несколько раз поморгать. Таким образом можно избавиться и от агента инородного тела из глаза, и от вещества, которое попало. После закрыть стерильной повязкой и ехать к врачу», — сообщила Декаспер.

По ее словам, при попадании раскаленного масла глаза также следует промыть. Если в аптечке есть мази «Солкосерил» либо «Корнерегель», то можно положить под веко. После желательно сразу же обратиться за специализированной помощью.

25 июня врач-терапевт Надежда Чернышова развеяла популярные мифы о способах лечения и защиты от солнечных ожогов. Так, одним из самых распространенных заблуждений является миф о том, что после солнечного ожога необходимо наносить сметану на кожу. По словам врача, такой способ является небезопасным. Эксперт порекомендовала использовать для лечения ожогов специальные предназначенные для этого средства.

При этом не менее распространенным заблуждением является и то, что в водоеме нельзя загореть. Напротив, в воде можно загореть даже больше, чем на берегу, указала врач.

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