Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Ханты-Мансийске

Один человек погиб еще шестеро пострадали в ДТП в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает УМВД по ХМАО во вторник, 3 мая.

Авария произошла накануне вечером. По предварительным данным, водитель Mercedes выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Camry.

В результате водитель Mercedes скончался на месте, водитель второй легковушки и его пассажиры получили травмы различной степени тяжести. В иномарке находились трое несовершеннолетних.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Вечером 2 мая сразу восемь автомобилей столкнулись на пересечении Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) с Волоколамским шоссе. Как сообщал источник «Известий», три человека, в том числе 11-летняя девочка, пострадали, им потребовалась госпитализация.