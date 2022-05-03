Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Ханты-Мансийске
Один человек погиб еще шестеро пострадали в ДТП в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает УМВД по ХМАО во вторник, 3 мая.
Авария произошла накануне вечером. По предварительным данным, водитель Mercedes выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Camry.
В результате водитель Mercedes скончался на месте, водитель второй легковушки и его пассажиры получили травмы различной степени тяжести. В иномарке находились трое несовершеннолетних.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Вечером 2 мая сразу восемь автомобилей столкнулись на пересечении Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) с Волоколамским шоссе. Как сообщал источник «Известий», три человека, в том числе 11-летняя девочка, пострадали, им потребовалась госпитализация.