Прямой эфир
Экономика
Боррель анонсировал отключение российских банков от SWIFT
Общество
СК возбудил уголовные дела в отношении участвующих в боевых действиях наемников
Мир
Парламент Эстонии рассмотрит предложение правительству о договорах по границам с РФ
Мир
Болгарские промышленники будут протестовать против повышения цен на газ
Армия
Военные Тихоокеанского флота подготовили технику к участию в годовщине Победы
Мир
Кипр попросит у Евросоюза разрешения на аренду российских вертолетов
Мир
Зеленский сообщил об отсутствии проведений ВСУ операций на территории РФ
Экономика
Берлин рекомендовал немцам обеспечить себя запасами продуктов и лекарств
Мир
Псаки заявила о рассмотрении возможности ускорения производства Javelin и Stinger
Мир
Два мирных жителя погибли в ЛНР в результате обстрела ВСУ
Мир
Пентагон назвал преждевременными гарантии безопасности Швеции и Финляндии

Парламент Эстонии рассмотрит предложение правительству о договорах по границам с РФ

Парламент Эстонии рассмотрит предложение об отзыве подписи под договорами о границах с РФ
0
Парламент Эстонии
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Парламент Эстонии рассмотрит предложение правительству о пересмотре договоров по сухопутной и морской границам с Россией, подписанных 18 февраля 2014 года. Об этом стало известно во вторник, 2 мая.

Слабый козырь: чему учатся в Прибалтике солдаты НАТО
В Эстонии прошли ежегодные военные учения местных сил обороны с участием военных Североатлантического альянса

Заседание, на котором будет обсуждаться вопрос об отзыве подписей под договорами границе с Россией, пройдет 3 мая. Предложение провести заседание принадлежит оппозиционной Консервативной народной партии Эстонии.

«По завершении оккупации и восстановлению независимости территория Эстонии и сухопутная граница de jure на основе правопреемственности восстанавливается такими, как это предусмотрено в Тартуском мирном договоре», — говорится в пояснительной записке, оказавшейся в распоряжении «РИА Новости».

В настоящий момент Эстония и Россия не имеют официально оформленную границу. В 2005 году после 10 лет переговоров в Москве был подписан первый вариант пограничного договора.

В данном документе Эстония включила в преамбулу упоминание действенности Тартусского мирного договора 1920 года, на основании которого проходила граница между СССР и Эстонией до начала 1940-х годов. Москва расценила это как попытку зарезервировать будущие территориальные претензии Эстонии и отозвала свою подпись, так как считает Тартусский мирный договор историческим документом, не имеющим силы.

В 2014 году между странами был подписан новый вариант договора, который, однако, не ратифицирован до сих пор.

5 апреля 14 сотрудников российской дипмиссии в Нарве были были объявлены эстонскими властями нежелательными лицами, а российское консульство в этом городе закрыто. Соответствующая нота была вручена послу России в стране Владимиру Липаеву.

В ответ на действия Эстонии власти России 21 апреля закрыли генконсульство Эстонии в Санкт-Петербурге и объявили его сотрудников персонами нон грата. В Министерстве иностранных дел РФ подчеркнули, что данное решение было принято на основе принципа взаимности и после недружественных действий Таллина.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022