Командир штурмового полка ДНР показал трофеи американцев для ВСУ

Боевое подразделение видно по трофеям. По территории, которую контролирует штурмовой девятый полк народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), корреспондент «Известий» Валентин Трушнин передвигается на бронированном «Хаммере», который американские военные подарили националистам полка «Азов» («Азов» — радикальный националистический батальон, в отношении которого в РФ возбуждено несколько уголовных дел — Ред.).

«На заводе Ильича штурмовал батальон наш и отжа… заработали, затрофеили. Техника — класс! «Хаммер» теперь командирский. Ну и для спецзадач», — рассказал командир полка с позывным Спартак.

Он же показал и другие трофеи — оружие иностранного производства. По его словам, таких с каждым днем всё больше и калибр всё крупнее.

«Трофеев хватает, очень много иностранной техники. На себе испытываем постоянно воздействие такого калибра как 155-й, который не существует ни в российской армии, ни в советской. Чисто европейский, который постоянно бьет по нам, мы его уже по звуку отличаем, когда он летит и падает», — пояснил Спартак.

Командир полка признался, что натовские пушки, гаубицы и прочая техника ничто без людей, которые, по его мнению, имеют решающее значение.

«Я думаю, значение имеют все-таки люди, а не оружие. У кого больше дух и кто борется за свою землю», — подчеркнул он.

Спартак пояснил, что одна из целей наступления девятого полка в этом направлении — трасса Запорожье-Донецк, важнейшая транспортная артерия, которая снабжает донецкую группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Вот если мы эту трассу перекроем, то тогда им будет очень тяжело. По проселочным дорогам не погонишь такие большие караваны, чем большая двухполосная трасса, по которой можно гнать всё, что угодно и тралами и фурами, а по проселочным дорогам фуры не пройдут», — объяснил Спартак.

Ранее «Известия» побывали в расположении штурмового девятого полка народной милиции Донецкой Народной Республики в Запорожье. Командир второго батальона «Девятки» с позывным Саид рассказал, как встречают бойцов местные жители и как сами члены батальона относятся к своим боевым задачам.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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