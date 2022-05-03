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Посол РФ оценил влияние санкций Запада на алмазные проекты РФ в Анголе

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Алмаз
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Санкции, введенные странами Запада против российского производителя алмазов «Алроса», не нанесут существенного вреда проектам с участием компании в Анголе. Такое заявление сделал 3 мая посол РФ в Анголе Владимир Тараров в интервью «РИА Новости».

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Тараров рассказал, что алмазная отрасль Анголы начала развиваться именно благодаря российской поддержке, результатом чего стало местное предприятие Catoca, 41% акций которого принадлежит «Алроса». Более того, у российской компании есть планы по расширению, которые в данный момент обсуждаются с ангольской стороной.

«Я недавно разговаривал с руководством, которое занимается, контролирует в том числе алмазную отрасль. Они сказали, что мы благодарны «Алросе» за то, что она пришла в трудные для нас времена, что они нам помогали и до сих пор не отказывают в сотрудничестве, поэтому будем искать различные варианты и выходы, чтобы продолжать инвестиции, продолжать их финансирование и решить вопрос с реализацией алмазов», — сказал Тараров.

Кроме того, Тараров выразил уверенность в том, что российская алмазодобывающая компания сможет успешно продавать свою продукцию, невзирая на санкции Запада, так как алмазы очень востребованы во всем мире.

7 апреля США расширили санкции в отношении российских организаций и физических лиц, наложив ограничения на группу алмазодобывающих компаний «Алроса». Американский минфин предписал физическим и юридическим лицам на территории страны завершить финансовые операции с российской компанией до 7 мая 2022 года. Отмечается, что рестрикции предполагают заморозку собственности и финансовых активов компаний и физлиц на территории Соединенных Штатов.

Страны Запада ввели антироссийские санкции после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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