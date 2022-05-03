Военнопленные рассказали о «пройденном аду» службы в ВСУ

Месторасположение центра содержания военнопленных засекречено, снимать снаружи его нельзя, но изнутри корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, где отдыхают бывшие боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) и как живут в плену.

«Это жилой блок столовая. Кормят три раза в день по стандартам российских военных. Сегодня гречка и рассольник, сок. Питание разнообразное. И больше нет никаких угроз и унижения от старших по званию. А это комната отдыха вот кровати, большие. Матрасы. Здесь сухо и тепло вот даже печка есть. А это дрова для нее», — рассказал журналист.

Геннадий Уйманов, бывший прапорщик ВСУ, больше не боится ни своих бывших командиров, ни украинского военного трибунала. Говорит, правда дороже. Его короткая история службы типичная и одновременно показательная. Призвали в Николаевской области. Увезли на фронт, в Константиновку. Кинули в самое пекло и бросили умирать.

«Начался бой. Шел бой часов шесть. Нас поставили на линию обороны, с левого фланга никто не шел на нас, только обстреливали нас всех. Потом наш командир уехал. Куда? Во время боя на совещание уехал. Мы сидели в окопах, потом начали отходить. Нас 14 человек — начали отходить. Шли где-то метров 800. Потом вижу — наши руки подняли. Сержант с нами был из контрактников, сказал, что нас окружили и мы попали в плен. Прошел через ад. Лучше тюрьма. Очень страшно там», — признался Уйманов.

«Здесь» — это в российском плену, которым так часто пугают украинские полевые командиры. Судя по рассказам другого военнопленного — Александра Бочкарева, которого командование направило на службу в Северодонецк, боятся надо было не чужих, а своих.

«Все такие же как я. Привезли как слепых котят. Были разговоры: шаг назад — ногу прострелю и будешь трехсотым (раненый солдат, вывозимый из мест ведения боя — Ред.). Посоветовал бы бросить оружие и не возвращаться к этому всему», — вспоминал Бочкарев.

Многих украинских военнообязанных насильно заставляют брать в руки оружие, даже если они не умеют стрелять. Другие идут в военкомат сами по одной простой причине — боятся уголовной ответственности и тюрьмы. За отказ от службы на Украине дают от пяти до 10 лет. Валентин Ефстратьев воевать не хотел, слепо выполнял приказы командиров, так как переживал за свою семью.

«Заставили мобилизоваться. Иначе тюрьма. Хочешь домой, но и там тюрьма, призывают не идти воевать», — пожаловался оню

Накормленные и выспавшиеся они наконец могут почувствовать себя в безопасности. Только сейчас все понимают: именно здесь, вопреки киевской пропаганде, им, наоборот, ничего не угрожает.

«Российские военные относятся к украинским гуманно. Настрой у людей — выдернули из дома. Желания воевать ни у кого нет», — добавил военнопленный Виталий Горан.

В центре содержания военнопленным оказывают медицинскую помощь. Круглосуточно. Вот бойцу врач перевязывает руку. В палаточном городке есть баня и столовая.

А эти кадры украинским военнослужащим показывают для того, чтобы они наконец узнали, кто ими командовал. Российские военные, которых удалось освободить из плена рассказывают о зверствах националистов. Пытки, унижения. С особой жесткостью преступники мучали военных летчиков и артиллеристов.

«Жаль ребят. То, что показывают, бесчеловечно. Судя по кадрам, вижу, что украинские военные. Я не хочу больше служить», — так отвечает большинство.

Ранее, 1 мая, британский наемник Шон Пиннер, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины и сдавшийся в плен ВС РФ, рассказал, что хорошее отношение в плену стало для него неожиданностью. Пиннер добавил, что воевал на украинской территории без предварительного подписания контракта, поэтому изначально был готов нести ответственность за свою жизнь.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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