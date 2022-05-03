Кипр попросит у Евросоюза разрешения на аренду российских вертолетов

Кипр будет просить у Евросоюза разрешение на аренду российских пожарных вертолетов, для чего необходимо послабление антироссийских санкций. Об этом на выступлении в Лимасоле заявил министр сельского хозяйства, природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Кипр Костас Кадис.

По словам Кадиса, санкции Европы против российских организаций из-за ситуации вокруг Украины затрудняют работу кипрской пожарной службы. Они повлияли на процесс получения авиатехники и привели к задержкам. На данный момент не удалось провести уже два тендера.

Министр сельского хозяйства Кипра также сообщил, что переговоры ведутся через министерство иностранных дел, чтобы в исключительном порядке Кипр мог сотрудничать с компанией, которая предоставляет в лизинг вертолеты «Камов», а также что на прошлой неделе он уже встречался с представителями этой компании.

«Министр иностранных дел уже проинформирован об этом, и в Брюсселе предпринимаются шаги, чтобы позволить Республике Кипр арендовать российские вертолеты для нужд пожаротушения в этом году», — приводит слова Кадиса The Cyprus Mail.

Министр также рассказал, что санкции не только повлияли на поставки техники из России, но и затруднили предоставление противопожарных услуг. Имеющейся в наличии техники не хватит для ликвидации всех очагов возгорания в летний сезон. Подобные проблемы решаются во всех европейских странах.

В конце апреля издание Bild отреагировало на заявление министра экономики Германии и рекомендовало немцам поддерживать гигиену по-кошачьи: реже принимать душ и не использовать мыло. Всё это ради того, чтобы стать более независимыми от поставок российских энергоносителей.

Из-за высокой инфляции британцам приходится экономить на топливе и еде. Так, The New York Times сообщает, что пожилых людей тревожат растущие с каждым днем цены.

Антироссийские санкции, отражающиеся на мировой экономике, начали принимать на фоне спецоперации РФ по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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