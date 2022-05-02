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Корреспондент «Известий» показал сожженную бронетехнику ВСУ

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Корреспондент телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин 2 мая показал бронетехнику Вооруженных сил Украины, которая была сожжена в Рубежном.

«Вот это боевая машина пехоты украинская. И вот внутри можем посчитать, сколько там было человек в момент попадания. Раз, два, три, четыре, пять — кроме касок ничего не осталось от бойцов», — отметил военкор.

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Также Зименкин сообщил, что над местом нахождения съемочной группы показался один из украинских беспилотников.

Ранее в этот день житель Рубежного Виктор Гарбар рассказал корреспонденту телеканала «Известия» о трех погибших мирных гражданах в результате обстрелов ВСУ.

Погибших похоронили во дворе. Ополченцы сделали над могилами кресты и внесли их имена в список. Людей перезахоронят, когда закончатся боевые действия.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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