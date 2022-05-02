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Трамп станцевал перед своими сторонниками на митинге в Небраске

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Бывший президент США Дональд Трамп исполнил танец на сцене по окончании митинга перед своими сторонниками в Небраске. Кадры ритмично двигающегося политика были распространены 1 мая в социальных сетях.

Трамп выполнил незамысловатые движения руками, пройдя по сцене то в одну, то в другую сторону несколько раз.

Судя по видео, бывший американский лидер выступал в своей знаменитой красной бейсболке с надписью Make America great again.

29 апреля журналист Politico назвал работу в пресс-пуле Белого дома после ухода Трампа с поста президента скучной.

Экс-президент Соединенных Штатов и раньше удивлял публику своими выступлениями. Впервые он станцевал на митинге под песню Y.M.C.A. американской группы Village People в 2020 году.

Тогда, комментируя танец Трампа, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что движения на тот момент американского лидера копируют экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса.

В свою очередь, российский сенатор Алексей Пушков отметил большую жизненную силу и оптимизм президента Трампа, а также его способность устраивать шоу и развлекать публику.

После этого Трамп еще не раз танцевал под эту же песню на других митингах.

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