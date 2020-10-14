Пушков похвалил Трампа за умение развлекать публику

Российский сенатор Алексей Пушков отметил большую жизненную силу и оптимизм президента США Дональда Трампа.

По его мнению, именно энергичность и острый язык американского лидера делят общество на тех, кто его превозносит и тех, кто его ненавидит.

«В условиях, когда политика — по крайней мере, ее видимая часть — все больше превращается в театр, а политическая информация — в форму развлечения, Трамп блестяще выполняет одну из главных функций президента США в 21-ом веке — развлекать общество, то есть публику», — написал Пушков 13 октября в Telegram, комментируя видео с танцующим перед сторонниками Трампом.

На предвыборном съезде совсем недавно вылечившийся от COVID-19 Трамп исполнил небольшой танец перед публикой и отметил, что готов расцеловать сторонников, так как теперь у него есть иммунитет.

По словам Пушкова, поведение и умение устраивать шоу и сыграли ключевую роль в победе Трампа над Хиллари Клинтон в 2016 году.

13 октября Дональд Трамп в очередной раз высмеял своего соперника по президентской гонке Джо Байдена, который оговорился и заявил, что выдвигается в сенат, а не на пост президента.

Выборы главы Белого дома назначены на 3 ноября.