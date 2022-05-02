Тело восьмилетней девочки нашли в септике в Красноярском крае

В городе Канск Красноярского края в септике возле частного дома обнаружили тело восьмилетней девочки. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщила 1 мая пресс-служба регионального СК РФ.

Как удалось установить, в воскресенье днем девочка отправилась гулять на улицу. Когда ребенок спустя некоторое время не вернулся домой, родители организовали его поиски, к которым впоследствии присоединились волонтеры.

По сообщениям местных СМИ, нашли пропавшую девочку только спустя пять часов поисков. Тело обнаружил в септике хозяин частного дома, расположенном примерно в километре от дома девочки.

В СК по Красноярскому краю уточнили, что септик был прикрыт куском фанеры. По предварительным данным, девочка могла отодвинуть его и упасть в яму. Глубина септика составила 3 м, уровень воды в нем — два метра.

В настоящее время сотрудники СК устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Накануне, 30 апреля, сообщалось, что спасатели завершили поиски пропавших трехлетних мальчиков в Бабаюртовском районе Дагестана. Тело первого ребенка нашли 27 апреля в водном канале, об обнаружении тела второго малыша глубже в том же канале сообщили в воскресенье. Мальчики ушли в неизвестном направлении из дагестанского селения Мазада, расположенного на территории Бабаюртовского района, 26 апреля.