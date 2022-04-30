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В Дагестане найдено тело второго пропавшего мальчика

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Спасатели завершили поиски пропавших трехлетних мальчиков в Бабаюртовском районе Дагестана. Тело первого ребенка нашли 27 апреля, об обнаружении тела второго малыша сообщили 30 апреля в пресс-службе регионального МВД.

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«Поиск окончен. Тело второго ребенка найдено. Спуск воды в канале позволил пройти те участки, которые были труднодоступны, поскольку местами уровень воды значительно превышал рост человека», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что к поискам подключились неравнодушные жители, которые «с разных концов республики ранним утром приехали, чтобы помочь».

Мальчики ушли в неизвестном направлении из дагестанского селения Мазада, расположенного на территории Бабаюртовского района, 26 апреля. Отмечается, что одежда детей была найдена на берегу.

15 апреля сообщалось, что пропавшую 17-летнюю девушку из Тверской области нашли живой в Угличском районе Ярославской области. Отмечалось, что жизни и здоровью девушки ничего не угрожает.

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