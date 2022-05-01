Радикалы в Париже громят магазины и дерутся с полицией
Радикалы разгромили несколько десятков витрин банков и страховых компаний в центре Парижа, где проходит первомайская демонстрация. Об этом сообщает «РИА Новости».
Кроме того, были зафиксированы случаи мародерства. Участники беспорядков выносят мебель на улицу из разгромленных помещений и поджигают ее. Предполагается, что так радикалы «символизируют» борьбу с капитализмом. Также хулиганы мешают пожарным гасить огонь.
Правоохранители стараются остановить беспорядки. Они задерживают нарушителей, применяют гранаты со слезоточивым газом. В ответ радикалы бросают газовые шашки.
В традиционной первомайской демонстрации в Париже участвуют представители профсоюзов, молодежных организаций, сторонники движения «Желтые жилеты», представители социалистических и коммунистических партий. Предполагается, что всего демонстрацию посетят 20 тыс. человек.
24 апреля во Франции начались манифестации после объявления результатов выборов президента страны, на которых победил Эммануэль Макрон. В Лионе на улицы вышло от 200 до 300 человек. Многие из них были одеты в черное, некоторые — в желтые жилеты. Люди шли по городу, выкрикивая лозунги «ни Макрон, ни Ле Пен» или «Лион, Лион, антифа».