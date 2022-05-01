Молния ударила в выполнявший рейс Газиантеп–Стамбул самолет

В самолет, выполнявший рейс Газиантеп–Стамбул, ударила молния. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщает газета Aksam.

«Молния ударила самолет рейса TK2939 «Турецких авиалиний», следовавший из Газиантепа в Стамбул. Пока пассажиры самолета паниковали из-за удара молнии, пилот самолета, который должен был приземлиться в аэропорту Стамбула, совершил вынужденную посадку в аэропорту Аданы», — пишет газета.

Как сообщает издание, в Газиантепе из-за сильного дождя и града остановилось движение транспорта, а также были отменены некоторые рейсы.

18 января молния ударила в самолет, заходивший на посадку в аэропорту Сочи, воздушное судно отстранили от полетов, для того чтобы проверить техническое состояние. Пассажиры отмененного рейса были переоформлены на следующий рейс авиакомпании. По словам командира самолета, после взлета на высоте около 1,5 тыс. м был удар молнии в носовой обтекатель.