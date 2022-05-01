Совершивший жесткую посадку вертолет в Забайкалье возвращался с тушения пожара

Совершивший жесткую посадку в Забайкалье вертолет Ми-8 возвращался с тушения пожара. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщили в пресс-службе правительства Забайкалья.

«По нашим данным, в Могоче жесткую посадку совершил законтрактованный вертолет, возвращавшийся с тушения пожара в Маклакане. <...> На борту было 15 человек. Вертолет принадлежал компании «Мостовик», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на аэродроме в Забайкальском крае. При ударе о землю он загорелся. В результате произошедшего один человек погиб, еще пятеро пострадали. По данным регионального минздрава, пострадавшие доставлены в Могочинскую ЦРБ. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.