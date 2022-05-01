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Один человек погиб и один пострадал при жесткой посадке Ми-8 в Забайкальском крае

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Один человек погиб и один пострадал при жесткой посадке вертолета Ми-8 на аэродроме в Забайкальском крае. Об этом 1 мая сообщил источник ТАСС.

«На аэродроме Могоча в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 погиб один человек, еще один ранен», — сказал источник.

Вертолет при ударе о землю загорелся.

Источник «Интерфакса» сообщает о пяти пострадавших.

28 апреля мэр Саратова Михаил Исаев сообщил, что вертолет «Ансат», вылетевший из поселка Соколовый, упал на Кумысной поляне. Авиаинцидент произошел во время учебного полета. На борту находились три человека. Один был найден живым, мужчина контужен и госпитализирован, два человека погибли.

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