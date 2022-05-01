Минздрав уточнил число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 в Забайкалье

Минздрав Забайкальского края сообщил о гибели одного человека и пяти пострадавших из-за жесткой посадки вертолета Ми-8 на аэродроме в городе Могоча, которая произошла 1 мая.

«По уточненным данным, один погибший и пятеро пострадавших. Все они доставлены в Могочинскую ЦРБ. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное», — сказала пресс-служба ведомства «РИА Новости».

Как сообщил источник ТАСС, отказ техники и ошибка экипажа рассматриваются в качестве приоритетных версий причины жесткой посадки вертолета.

Вертолет при ударе о землю загорелся. В МЧС РФ сообщили, что на месте работают пожарные Могочинского пожарно-спасательного гарнизона.