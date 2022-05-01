Командование Воздушных сил Украины признало «призрак Киева» фейком

Украинского военного летчика «Призрак Киева», который за первые 30 часов с момента начала спецоперации РФ по защите Донбасса якобы сбил шесть российских самолетов, не существует. Об этом 30 апреля заявило командование Воздушных сил Украины.

«Призрак Киева» — это супергерой-легенда, чью фигуру создали украинцы. Это скорее собирательный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных сил [Украины], которые защищают небо столицы», — говорится в опубликованном сообщении ведомства в Telegram.

Командование также опровергло информацию о том, что «Призрак Киева» — это герой Украины Степан Тарабалка, который погиб в воздушном бою 13 марта.

Образ «Призрака Киева» получил в конце февраля широкое распространение в украинских СМИ, которые отмечали, что он поднял моральный дух украинцев.

Ранее, 30 апреля, сообщалось, что распространенная новость якобы о подрыве военного корабля у берегов Одессы оказалась фейком украинских СМИ. В видео, быстро распространившемся по соцсетям, были использованы кадры военных учений 2016 года.

До этого, 27 апреля, первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что постпредство Украины в ООН ведет информационную кампанию методами рейхсминистра народного просвещения и пропаганды Германии (с 1933 по 1945 год) Йозефа Геббельса. По словам Полянского, самые красноречивые примеры использования геббельсовских методов — провокация в Буче, а также попытки очернить российских военнослужащих, сделать их в глазах общественности садистами, насильниками и убийцами.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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