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Полянский сравнил информкампанию Украины в ООН с методами Геббельса

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Постпредство Украины в ООН ведет информационную кампанию методами рейхсминистра народного просвещения и пропаганды Германии (с 1933 по 1945 год) Йозефа Геббельса. Об этом 27 апреля заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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«Отмечаем, в том числе и в наших выступлениях в СБ (Совете Безопасности ООН. — Ред.), что украинская информкампания осуществляется четко по «геббельсовской методичке», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Полянского, самые красноречивые примеры использования геббельсовских методов — провокация в Буче, а также попытки очернить российских военнослужащих, сделать их в глазах общественности садистами, насильниками и убийцами.

«Ровно как после постановки в Неммерсдорфе в 1944 году. Даже... тезисы украинского постпреда [Сергея] Кислицы о том, что русские солдаты настолько некультурные и живут в таких плохих условиях, что воровали и увозили домой унитазы в Буче, тоже отрабатывались фашистами в 1944 году», — отметил первый зампостпреда РФ при ООН.

Вывод, по его мнению, напрашивается один: «эвакуированные после разгрома фашистской Германии в США геббельсовцы пригодились и успели поделиться опытом».

«Вкупе с последовательным игнорированием американцами роста нацизма на Украине это наводит на многие глубокие мысли», — подчеркнул Полянский.

2 и 3 апреля украинская сторона начала распространять сообщения о большом числе жертв среди мирного населения в городе Буча под Киевом. Тогда в Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией. В ведомстве заверили, что местные жители не пострадали во время нахождения российской армии в городе.

12 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация в Буче является психологической спецоперацией Великобритании. По словам российского лидера Владимира Путина, Лукашенко передал ему документы, разоблачающие этот фейк.

15 апреля Следственный комитет РФ возбудил дело о фейках относительно Вооруженных сил РФ после провокации в Буче.

24 февраля президент РФ объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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