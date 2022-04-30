Разоблачен фейк украинских СМИ о «подрыве корабля под Одессой»

Распространенная новость якобы о подрыве военного корабля у берегов Одессы оказалась очередным фейком украинских СМИ. В видео, быстро распространившемся по соцсетям, были использованы кадры военных учений 2016 года.

Украинцы смонтировали видео, на котором изображены учения США RIMPAC-2016. Тогда американские военные в течение 12 часов совершали учебное потопление фрегата «Фетч» (USS Thach) с применением ракет, бомб и торпед.

Сначала корабли и вертолет сделали по «Фетчу» семь ракетных залпов, а после самолеты сбросили на него бомбы с лазерным наведением.

19 апреля Министерство обороны РФ заявило о том, что вооруженные силы Украины (ВСУ) и Служба безопасности Украины (СБУ) готовят в Одессе провокацию. Суть провокации будет заключаться в обвинении военнослужащих Российской Федерации в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей в Одесской области.

С начала специальной военной операции в Донбассе Украина принялась за распространение множества фейков, выдавая преступления, совершаемые украинскими военнослужащими и националистами, за действия российских солдат.

13 апреля сообщалось, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе опубликовала доклад о событиях на территории Украины, ЛНР и ДНР в период с 24 февраля. Однако в тексте документа использовались ссылки на многочисленные фейковые новости и провокации киевского режима.

Специальную военную операцию Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает плана по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».