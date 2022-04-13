ОБСЕ в докладе по Украине выдало фейки за факты

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 13 апреля опубликовала доклад о событиях на территории Украины, ЛНР и ДНР в период с 24 февраля. Однако в тексте документа использованы ссылки на многочисленные фейковые новости и провокации киевского режима.

«Миссия получила несколько сообщений (в том числе фотографий), согласно которым российские войска использовали эмблему Красного Креста для обозначения военных немедицинских транспортных средств, украинских флагов, армейской или полицейской формы, транспортных средств, белых флагов, гражданской одежды и символики ОБСЕ для облегчения своих военных операций … Использование украинских флагов и знаков отличия российскими войсками запрещено ООН… и ОБСЕ», — говорится в сообщении.

Однако 11 апреля первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза всемирной организации сообщил, что в Одессе заметили военных Украины, которые с целью провокации переоделись в форму российских солдат. Он предположил, что в городе готовится «масштабная и кровавая провокация», операция под чужим флагом.

В докладе упоминается также, что «с 24 февраля, по сообщениям, было несколько случаев использования Россией применения силы против нейтральных судов в пределах украинских территориальных вод, некоторые из которых привели к потоплению судов и повреждениям у членов их команд. Это включает нападение на танкер-химовоз Millennial Spirit, которое повлекло за собой высокий риск утечки химических веществ, что могло привести к крупномасштабному ущербу окружающей среде».

25 февраля Морское агентство Молдавии сообщило, что снаряд попал в танкер Millennial Spirit в нейтральных водах Черного моря, идущий под молдавским флагом с полностью российским экипажем. Этот факт полностью исключает возможность так называемого «нападения» на танкер ВС РФ.

Более того, экипаж Millennial Spirit позднее был захвачен ВСУ. Через месяц, 24 марта, состоялся обмен пленными с участием гражданских российских моряков с танкера.

«Миссия была проинформирована средствами массовой информации и несколькими украинскими правительственными и неправительственными источниками о том, что 16 марта драматический театр, расположенный в центре Мариуполя, был разрушен мощным взрывным устройством (что не подлежит сомнению), предположительно, в результате российского авиаудара», — сообщается в публикации ОБСЕ.

Ранее Минобороны РФ уже комментировало ситуацию в Мариуполе: 16 марта оно опровергло обвинение Киева в нанесении авиаудара по драмтеатру, где могли находиться в заложниках люди. В ведомстве заверили, что с учетом потенциальной опасности для жизни мирных граждан здание театра в центре города никогда в качестве цели для поражения не рассматривалось. В Минобороны уверены, что боевики нацбатальона «Азов» совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное здание театра. В тот же день беженка из Мариуполя подтвердила информацию ведомства. А также 5 апреля житель Мариуполя, который находился внутри городского драматического театра во время взрыва, заявил в интервью корреспонденту «Известий» Роману Польшакову, что украинские военные незадолго до хлопка ходили по зданию театра.

Киевский режим неоднократно публиковал фейковые новости и провокации о военных российской армии с самого начала военной операции.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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